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г. Москва, ул. Мытная, д.7, стр. 1
Ремонт квартир и дизайн интерьера в Москве от Компании №1
Работаем с 1999 года

Ремонт квартир под ключ в Москве

цены
прайс
преимущества
фото
порядок работы
отзывы
Скидка на ремонт
Скидка 10%
Дизайн-проект бесплатно
Авторский надзор бесплатно
Выгода от 150 000 руб.

При заказе ремонта, скидка, равная стоимости Вашего проекта!

Если у Вас уже есть дизайн-проект, разработанный у другого дизайнера, то заказав ремонт в ГК «Фундамент» Вы получаете скидку на ремонт, равную стоимости Вашего дизайн-проекта.

100% гарантия возврата всей стоимости стандартного проекта.

В случае заключения договора на капитальный ремонт, Вам гарантировано будет предоставлена скидка, равная полной стоимости стандартного проекта, даже если дизайн-проект был разработан в другой дизайн-студии. В случае полной предоплаты Вы дополнительно получаете скидку 10% на строительные работы.

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Выгодное предложение

Скидка 10% на ремонт в случае предоплаты!

Всем, ощутимая скидка на ремонтно-строительные работы в случае оплаты договора по предоплате.

100% гарантия возврата предоплаты, если не устроит качество работ.

Если при заключении договора на ремонтно-строительные работы Вы сразу вносите предоплату в размере полной стоимости работ, то стоимость договора сразу уменьшается на 10%. Мы гарантируем возврат предоплаченной суммы в случае, если Вас не устроит качество наших работ. Гарантия на все выполненные работы 3 года.

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Экономия до 20%

При заказе капремонта, разработка дизайн интерьера БЕСПЛАТНО!

Всем, заключившим договор на дизайн-проект - полный возврат стоимости проектных работ на конечной стадии отделочных работ.

100% гарантия возврата всей стоимости проекта интерьера.

В случае заключения договора на комплексный ремонт и оплаты по факту выполненных работ полная стоимость проекта будет возвращена в конце работ. В случае полной предоплаты Вы сразу получаете скидку 10% на строительные работы и полный вычет стоимости дизайн-проекта.

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Экономия до 25%

Полный контроль объекта и комплектация БЕСПЛАТНО!

При заключении договора на дизайн или ремонт дизайнерский контроль всего хода строительных работ на объекте бесплатно.

Гарантия полного соответствия разработанному проекту.

Ежедневный контроль со стороны дизайнера проекта: начиная от контроля соответствия выполненных работ ранее разработанному проекту и заканчивая подбором и контролем поставки отделочных материалов, сантехники, мебели, кухонь, текстиля и т.п. Все в полном соответствии с разработанным дизайн-проектом.

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Цены на ремонт квартиры под ключ

Cтандартный ремонт
Стандартный
Работы (все)
9500 руб./м2
Черновые материалы
5500 руб./м2
Чистовые материалы
Индивидуально
Работы с монтажом (заменой) инженерных сетей (электрики и сантехники), с выравниванием всех стен, полов и потолков, но с применением недорогих материалов (обои, краска, ламинат, плитка и т.п.). Как правило, выполняется без дизайн-проекта.
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Ремонт бизнес-класса
Бизнес-класса
Работы (все)
11500 руб./м2
Черновые материалы
7500 руб./м2
Чистовые материалы
Индивидуально
Работы выполняются по индивидуальному дизайн-проекту с выравниванием всех поверхностей в ноль и с использованием более дорогих материалов и технологий (декоративная штукатурка, многокомпонентная краска, паркетная или массивная доска, многоуровневые гипсокартоновые потолки и т.п.).
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Эксклюзивный ремонт
Эксклюзивный
Работы (все)
18500 руб./м2
Черновые материалы
10500 руб./м2
Чистовые материалы
Индивидуально
Работы выполняются по детальному дизайн-проекту с подбором, материалов мебели и авторским надзором, с применением дорогих эксклюзивных материалов и технологий (венецианская штукатурка с имитацией отделки мрамором и малахитом, штучный художественный паркет, витражи, кованые изделия, лепнина из гипса и т.п.).
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Стоимость работ указана за ВСЕ работы – как черновые, так и чистовые. Минимальная стоимость работ: 700000 руб. Стоимость услуги является ориентировочной и зависит от сложности работ и планировки помещения.
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Прайс-лист на ремонт квартиры по видам работ

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  • Стены
  • Сантехника
  • Проемы
  • Перегородки
  • Потолоки
  • Полы
  • Двери
  • Окна
  • Электрика
  • Отопление
  • Уборка мусора
    •
    Стены
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Демонтаж отделки стен
    Снятие обоевкв.м.30
    Удаление краски со стенкв.м.70
    Скол штукатурки т.ч. сухойкв.м.40
    Сбивка штукатурки со стенкв.м.70
    Демонтаж плитки со стенкв.м.140
    Демонтаж облицовки стен из панелей ДСПкв.м.90
    Удаление краски с радиатора и стояков отопленияшт.480
    Штробление стен
    Гипсолит под электропроводкум.п.70
    Кирпич под электропроводкум.п.90
    Бетон под электропроводкум.п.140
    Гипсолит под тпроводм.п.90
    Кирпич под тпроводм.п.120
    Бетон под тпроводм.п.190
    Демонтаж стен
    Снятие гипсокартонакв.м.70
    Демонтаж перегородоккв.м.360
    Демонтаж перегородок в 1 кирпичкв.м.480
    Бетон толщиной до 8 смкв.м.1220
    Бетон толщиной до 20 смкв.м.1950
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Облицовка стен
    Устройство облицовки стен до 3 метровиз ГКЛ в 1 слой с устр. металлокаркасакв.м.240
    Каждый последующий слой ГКЛкв.м.40
    Установка каркаса из брускакв.м.90
    Гидроизоляционные работыкв.м.60
    Утепление стен пенопластомкв.м.40
    Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛкв.м.70
    Утепление стен изолономкв.м.40
    Шумоизоляция стен пробкойкв.м.70
    Проклейка углов металлобумагойм.п.20
    Устройство коробов из ГКЛм.п.360
    Облицовка стен плитами ДСП, ДВПкв.м.140
    Облицовка стен вагонкойкв.м.170
    Облицовка стен пластиковыми панелямикв.м.190
    Облицовка стен сайдингомкв.м.220
    Облицовка стен стеновыми панелямикв.м.240
    Отделка стен
    Комплек работ по предварительной отделки стен - "условно ровные стены"кв.м.170
    Комплекс работ по преварительной отделки стен - "визуально ровные стены"кв.м.480
    Комплекс работ по предварительной отделки стен - "идеально ровные стены", выравнивание в "0"кв.м.730
    Грунтовка стен бетоноконтактомкв.м.40
    Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10ммкв.м.220
    Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещинкв.м.240
    Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20ммкв.м.260
    Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтускв.м.290
    Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм, простоекв.м.310
    Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правилокв.м.340
    Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30ммкв.м.360
    Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50ммкв.м.390
    Штукатурка стен цементным раствором до 30 ммкв.м.410
    Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50ммкв.м.440
    Штукатурка стен цементным раствором более 30 ммкв.м.460
    Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0"кв.м.480
    Монтаж металлической сетки под штукатуркукв.м.90
    Установка малярных уголковм.п.20
    Проклейка швов гипсокартона серпянкойкв.м.30
    Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слойкв.м.70
    Шпатлевка стен за 2 разакв.м.140
    Проклейка стен малярной сеткойкв.м.70
    Проклейка стен сеткой-паутинкойкв.м.40
    Шлифовка стенкв.м.20
    Выравнивание стен финишной шпаклевкойкв.м.90
    Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ)кв.м.40
    Наклейка стеклотканикв.м.90
    Окраска стенкв.м.120
    Покраска стен рельефной краскойкв.м.240
    Шлифовка поверхностейкв.м.30
    Нанесение покрытия, типа “Байрамикс”кв.м.360
    Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка”кв.м.730
    Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стеныкв.м.480
    Оклеивание стен обоями под покраскукв.м.190
    Оклеивание стен обоями простоекв.м.90
    Оклеивание стен виниловыми обоямикв.м.220
    Оклеивание стен флезелиновыми обоямикв.м.240
    Оклейка стен обоями в два уровнякв.м.260
    Оклеивание стен обоями из нетканых материаловкв.м.290
    Оклеивание стен бумажными обоямикв.м.360
    Оклеивание стен обоями /Metallics/кв.м.440
    Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкойкв.м.480
    Наклейка обойного бордюрам.п.90
    Облицовка стен плиткой
    Облицовка стен плиткойкв.м.480
    Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 кв.м.610
    Облицовка стен мозаикой модульнойкв.м.730
    Облицовка стен мозаикой модульной (панно)кв.м.1220
    Облицовка стен мозаикой штучной (панно)кв.м.2440
    Сантехника
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Сантехника
    Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителяшт.240
    Демонтаж ваннышт.480
    Демонтаж душевых кабиншт.360
    Демонтаж унитаза, биде, раковинышт.120
    Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателейшт.240
    Демонтаж тводоснабжения и канализации в санузлекомплекс  120
    Демонтаж шиферных сантехкабин
    Демонтаж перегородки туалет/ваннаяшт.1220
    Демонтаж внутренних стен сантехкабиныкв.м.240
    Демонтаж потолков туалет/ваннаякв.м.360
    Демонтаж технического шкафашт.480
    Демонтаж бетонных порожков сантехкабиным.п.240
    Демонтаж плиты основания сантехкабинышт.2440
    Демонтаж шиферной сантехкабины без основанияшт.4400
    Демонтаж шиферной сантехкабины полностьюшт.6110
    Вынос мусора после демонтажа сантехкабины без стоимости контейнеракомплекс  1220
    Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабиныкуб.м.480
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Сантехнические работы
    Комплекс санитарно-технических работ (прокладка тводопровода, канализации)точка1220
    Разводка водопроводных т(металлопластик) к одной точкешт.480
    Разводка медных водопроводных тк одной точкешт.610
    Комплексная скрытая разводка тводоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабинекомп.6110
    Комплексная скрытая разводка тводоснабжения и канализации в стандартной сантехкабинекомп.4890
    Штробление под сантехнические тм.п.240
    Прокладка канализационных тм.п.240
    Прокладка пластиковых и медных тм.п.140
    Установка гребенок горячей и холодной водышт.240
    Установка простых фильтров гй очисткишт.240
    Установка регуляторов давления водышт.240
    Установка счетчиков водышт.240
    Установка шаровых кранов горячей и холодной водышт.240
    Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализациюшт.610
    Монтаж унитаза, бидешт.1220
    Установка унитаза подвесногошт.1950
    Установка раковины, мойдодыра, тюльпанашт.970
    Установка смесителяшт.240
    Установка смесителей настенныхшт.440
    Установка зеркалашт.610
    Установка ванны простойшт.1460
    Установка ванны чугуннойшт.1950
    Монтаж ванны гидромассажнойшт.1950
    Монтаж смесителя для ваннышт.360
    Установка душевой кабинышт.2440
    Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостаташт.610
    Монтаж полотенцесушителяшт.2440
    Перенос полотенцесушителяшт.3660
    Установка мойки кухоннойшт.970
    Подключение посудомоечной машинышт.970
    Установка бойлера до 100 литровшт.1220
    Установка проточного водонагревателяшт.970
    Установка и подключение стиральной машинышт.1220
    Проемы
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Проемы
    Прорезание проема в несущей стенекв.м.2930
    Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см)м.п.970
    Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см)м.п.480
    Демонтаж шкафов, антресолейшт.360
    Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10см)м.п.970
    Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10см)м.п.480
    Уменьшение воздуховодашт.1710
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Проемы
    Установка готовых панелей на радиатор отоплениешт.480
    Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плиткамишт.1220
    Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1м.шт.970
    Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1м.шт.1460
    Монтаж шкафа в туалетешт.610
    Монтаж коробов тотопленияшт.480
    Монтаж экрана под ваннойшт.360
    Монтаж ревизионного окнашт.240
    Металоусиление стандартного проема швеллеромшт.8560
    Перегородки
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Перегородки
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку по маякамкв.м.220
    Устройство перег-к из пенобетонных блоковкв.м.240
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатуркукв.м.240
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с малярной сеткойкв.м.260
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкойкв.м.290
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под финишную шпатлевкукв.м.310
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку за один разкв.м.340
    Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивани в "0"кв.м.360
    Устройство ниш из пено-гипсо блоковкв.м.480
    Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпичакв.м.240
    Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпичкв.м.360
    Установка перемычек в перегородки из уголка 63 шт.240
    Перегородки ГКЛ
    Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасомкв.м.480
    Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасомкв.м.530
    Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасомкв.м.480
    Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляциейкв.м.480
    Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляциейкв.м.610
    Потолок
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Потолок
    Удаление обоев с потолкакв.м.40
    Размывка (удаление)старой краски (побелки)кв.м.70
    Снятие старой штукатурки потолковкв.м.90
    Демонтаж подвесных потолковкв.м.40
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Устройство потолков
    Комплек работ по предварительной отделки потолков - "условно ровные потолки"кв.м.240
    Комплекс работ по преварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки"кв.м.610
    Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "идеально ровные потолки", выравнивание в "0"кв.м.970
    Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактомкв.м.70
    Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10ммкв.м.240
    Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустовкв.м.260
    Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20ммкв.м.290
    Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтускв.м.310
    Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простоекв.м.340
    Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правилокв.м.360
    Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30ммкв.м.390
    Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50ммкв.м.410
    Штукатурка потолков цементным раствором до 30 ммкв.м.440
    Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50ммкв.м.460
    Штукатурка потолков цементным раствором более 30 ммкв.м.480
    Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧПкв.м.610
    Монтаж металлической сетки под штукатуркукв.м.170
    Установка малярных уголковм.п.30
    Проклейка потолков малярной сеткойкв.м.90
    Проклейка потолков сеткой-паутинкойкв.м.70
    Проклейка швов гипсокартона серпянкойкв.м.40
    Шпатлевка потолков за 1 разкв.м.90
    Шпатлевка потолков за 2 разакв.м.190
    Шлифовка потолковкв.м.30
    Выравнивание потолков финишной шпаклевкойкв.м.120
    Наклейка стеклотканикв.м.90
    Грунтование потолков под обои или покраскукв.м.40
    Окраска потолков 3 разакв.м.140
    Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровнякв.м.360
    Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровнякв.м.480
    Устройство сложных гипсокартонных потолковкв.м.480
    Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильникикв.м.240
    Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 м.п.70
    Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 м.п.120
    Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 м.п.170
    Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 м.п.240
    Оклейка обоями потолковкв.м.360
    Устройство подвесных потолков "Армстронг"кв.м.190
    Облицовка потолка пластиковыми плитамикв.м.220
    Монтаж реечных потолковкв.м.240
    Устройство натяжных потолковкв.м.240
    Крепление карнизов для шторм.п.70
    Полы
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Полы
    Демонтаж плинтусовм.п.10
    Снятие ламинатакв.м.20
    Снятие линолеума, ковролинакв.м.40
    Снятие паркетной доски, разборка паркетакв.м.70
    Демонтаж деревянного пола на лагахкв.м.90
    Демонтаж керамической плиткикв.м.90
    Снятие цементной стяжки (до 30мм)кв.м.90
    Снятие бетонной стяжки (до 60мм)кв.м.190
    Выравнивание пола (сбивание неровностей)кв.м.1100
    Разборка гидроизоляциикв.м.70
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Полы
    Грунтовка плит перекрытиякв.м.20
    Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек)кв.м.60
    Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухнякв.м.120
    Укладка керамзита толщ. 100 мм.кв.м.70
    Монтаж армирующей сетки под стяжкукв.м.40
    Устройство цементной стяжки до 30 мм.кв.м.170
    Устройство цементной стяжки до 50 мм.кв.м.220
    Устройство цементной стяжки более 50 мм.кв.м.240
    Устройство сухих стяжек полакв.м.240
    Устройство подиума в ваннойкв.м.480
    Устройство самовыравнивающихся стяжек полакв.м.90
    Устройство наливной стяжки по маякамкв.м.170
    Грунтовка стяжки полакв.м.20
    Устройство наливных полимерных половкв.м.170
    Устройство звукоизоляционного покрытиякв.м.40
    Устройство нагревательных элементов для теплых половкв.м.240
    Устройство оснований пола из фанерыкв.м.90
    Укладка штучного паркетакв.м.480
    Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доскукв.м.20
    Устройство ламинированного паркетакв.м.290
    Устройство полов из паркетной доскикв.м.340
    Установка плинтуса деревянногом.п.70
    Установка декоративных порожков на полм.п.120
    Укладка оргалитакв.м.40
    Настилка линолеума, ковролинакв.м.140
    Установка плинтуса пластиковогом.п.70
    Устройство деревянных полов по лагамкв.м.170
    Облицовка полов плиткой
    Облицовка пола плиткойкв.м.480
    Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 кв.м.610
    Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступенейкв.м.730
    Укладка мозаики модульной (панно)кв.м.850
    Укладка мозаики штучной (панно)кв.м.1710
    Двери
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Двери
    Демонтаж наличниковм.п.10
    Демонтаж дверейшт.90
    Демонтаж дверных коробокшт.190
    Удаление краски с двери и коробкишт.900
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Двери
    Установка двери ДГ 21*07 шт.1710
    Установка двери ДГ 21*08 шт.1950
    Установка двери ДГ 21*09 шт.2200
    Окна
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Окна
    Демонтаж оконных блоковшт.360
    Удаление краски с оконных рамшт.970
    Демонтаж подоконниковшт.240
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Окна
    Установка оконных блоковшт.480
    Установка подоконниковшт.240
    Устройство откосовм.п.480
    Электрика
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Электрика
    Демонтаж светильниковшт.90
    Демонтаж розеток, выключателейшт.40
    Демонтаж электроплит, электронагревателейшт.2200
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Электромонтажные работы
    Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения,видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры)точка250
    Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир)точка250
    Открытая проводкам.п.20
    Проводка под плинтусомм.п.30
    Проводка под ГКЛм.п.40
    Проводка в коробем.п.40
    Прокладка провода под скрытую проводку в гофротм.п.70
    Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенахшт.120
    Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенахшт.90
    Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблокахшт.70
    Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенахшт.240
    Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенахшт.220
    Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблокахшт.190
    Установка распаячной коробкишт.140
    Заделка штроб электриким.п.40
    Замена идентичных выключателей, розеток, светильниковшт.70
    Монтаж выключателяшт.90
    Монтаж розеткишт.120
    Монтаж телефонной розеткишт.140
    Монтаж телевизионной розеткишт.170
    Монтаж брашт.190
    Монтаж светильникашт.220
    Монтаж люстрышт.240
    Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг"шт.260
    Установка вентиляторашт.360
    Снятие-установка рамок розеток и выключателейшт.20
    Установка электробокса до 12 группшт.1950
    Установка электробокса до 18 группшт.2200
    Установка электробокса до 24 группшт.2440
    Установка автомата (в бокс)шт.190
    Установка УЗО (в бокс)шт.290
    Отопление
    Строительно-монтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Отопление
    Замена стоякашт.1710
    Перенос стоякашт.1950
    Установка радиаторов отопленияшт.1950
    Установка радиаторов отопления с разводкой тна резьбешт.3180
    Установка радиаторов отопления с разводкой тна сваркешт.3660
    Уборка мусора
    Демонтажные работы
    Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
    Уборка мусора
    Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонтакв.м.0
    Вынос и утилизация строительного мусоракуб.м.480
    Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера)куб.м.240

    Наши преимущества

    Оплата ремонта по факту
    Отсутствие рисков – оплата по факту выполненных работ.
    Гарантия 5 лет на отделку квартир
    Гарантия 5 лет на все работы и материалы в соответствии с договором.
    Нас рекомендуют друзьям и соседям
    Идеальная репутация – 70% клиентов приходят по рекомендации знакомых.
    Огромный опыт работы
    Профессионально – более лет опыта работы на рынке ремонта квартир.
    Компания №1 по ремонту и отделке квартир
    Компания №1 по дизайну и ремонту квартир в Москве.

    Фото ремонта квартир

    Ремонт трехкомнатной квартиры ЖК Мосфильмовский
    17
    Ремонт трехкомнатной квартиры
    ЖК Мосфильмовский
    120 м2
    4,5 мес.
    3 ком.
    1 380 000 руб.
    Ремонт трехкомнатной квартиры ЖК Дубровка
    15
    Ремонт трехкомнатной квартиры
    ЖК Дубровка
    101 м2
    4 мес.
    3 ком.
    1 161 500 руб.
    Ремонт пятикомнатной квартиры ЖК Английский квартал
    20
    Ремонт пятикомнатной квартиры
    ЖК Английский квартал
    210 м2
    6 мес.
    5 ком.
    2 415 000 руб.
    Ремонт четырехкомнатной квартиры ул. Новочеремушкинская, д. 55
    18
    Ремонт четырехкомнатной квартиры
    ул. Новочеремушкинская, д. 55
    150 м2
    5 мес.
    4 ком.
    1 725 000 руб.
    Ремонт трехкомнатной квартиры ЖК Обыкновенное Чудо
    49
    Ремонт трехкомнатной квартиры
    ЖК Обыкновенное Чудо
    87 м2
    3,5 мес.
    3 ком.
    1 000 500 руб.
    Показать все фото

    Видео ремонта квартир под ключ
    ЖК Садовые кварталы
    170 м2
    3 ком.
    ЖК Redside (Редсайд)
    155 м2
    4 ком.
    2-й Грайвороновский пр-д, д. 38...
    81 м2
    3 ком.
    ЖК Лефорт
    48 м2
    2 ком.
    ЖК Мосфильмовский
    86 м2
    3 ком.
    Показать все видео

    Качество – это профессиональный подход

    Состав бригады
    Общестроительные рабочиеОбщестроительные рабочие
    Узкоспециализированные мастераУзкоспециализированные мастера
    Производитель работ (прораб)Производитель работ (прораб)
    Технический надзор (технадзор)Технический надзор (технадзор)
    Архитектор (дизайнер)Архитектор (дизайнер)
    Наши клиенты
    70% пришли по рекомендации70% пришли по рекомендации
    10% известных персон10% известных персон
    22% обращаются повторно22% обращаются повторно
    81% заказывают у нас все под ключ81% заказывают у нас все под ключ
    95% рекомендуют нас друзьям95% рекомендуют нас друзьям

    Порядок работы

    Телефонный звонок или встреча в офисе
    Составление детальной сметы по дизайн-проекту
    Обсуждение и корректировка договора
    Заключение договора
    Выход на объект и поставка материалов
    Поэтапное выполнение работ
    Поэтапная оплата выполненных работ
    Финальная уборка помещения
    Подписание финального акта
    Порядок работы

    Этапы ремонта квартиры под ключ

    Этап 1: Подготовка
    Этап 2: Черновые работы
    Этап 3: Чистовые работы
    Этап 4: Меблировка
    Этап 5: Сдача объекта
    • Обсуждение проекта
    • Замер помещений квартиры
    • Разработка дизайн-проекта (при его отсутствии)
    • Разработка инженерных проектов (при необходимости)
    • Составление договора и детальной сметы по дизайн-проекту
    • Составления детального графика производства работ и поставки материалов
    • Обсуждение и корректировка договора и сметы
    • Заключение договора
    При наличии готового проекта 1-2 дня
    При разработке полного дизайн-проекта 1-2 месяца
    Договор на ремонт
    • Закупка и доставка черновых материалов на объект
    • Демонтажные работы и монтаж межкомнатных перегородок
    • Устройство силовой электропроводки и слаботочных сетей
    • Устройство водоснабжения и канализации
    • Оштукатуривание стен, потолков и устройство стяжки пола
    • Монтаж теплых полов, систем вентиляции и кондиционирования
    • Устройство звуко и теплоизоляции стен, пола, потолков
    • Малярные и гипсокартонные работы
    1,5-3 месяца
    Калькулятор ремонта
    • Укладка керамической плитки, керамогранита, мрамора и т.п.
    • Укладка паркета, паркетной или массивной доски
    • Покраска стен, потолков, откосов, нанесение декоративной штукатурки
    • Поклейка обоев, фресок
    • Монтаж межкомнатных дверных блоков, наличников и плинтусов
    • Подключение сантехнических приборов
    • Подключение электроприборов
    • Уборка и вывоз строительного мусора
    1,5-3 месяца
    Калькулятор ремонта
    • Доставка и сборка корпусной и мягкой мебели из Италии
    • Доставка и сборка мебели столярного производства
    • Устройство гардеробных комнат, построчных, хоз. блоков и т.п.
    • Установка полок, карнизов и прочей фурнитуры
    • Навеска штор, раскладка подушек и прочего текстиля
    • Подключение кухонной, бытовой, ТВ техники и т.п.
    10-14 дней (выполняется одновременно с завершением чистовых работ)
    Подробнее
    • Комплексная проверка работоспособности автоматики, освещения, водоснабжения, всех систем кондиционирования, вентиляции, отопления и т.п.
    • Проверка наличия всей заказанной мебели, текстиля, декора и т.п.
    • Уборка помещения, мытье окон
    • Сдача объекта и подписание финального акта выполненных работ
    1-2 дня
    Выполненные объекты

    Отзывы клиентов

    Отзыв от заказчика Анфиса Чехова
    Я удивилась, с какой точностью проект был воплощен в жизнь! За ремонтом квартиры всем советую обращаться непременно в «Фундамент».
    Отзыв от заказчика Роксана Бабаян
    У Вас в салоне очень красиво и люди у Вас работают замечательные, очень приятный ремонт! Желаю Вам расцвета, чтобы у Вас все получалось.
    Отзыв от заказчика Анна Банщикова
    Спасибо огромное ГК «Фундамент». Замечательные совершенно пришли люди, которые быстро, чисто, опрятно сделали ремонт в квартире.
    Отзыв от заказчика Анна Фроловцева
    Как все сделано классно, как все красиво! Большое спасибо компании «Фундамент» – ребята, вы такие молодцы, ремонт делаете с любовью.
    Отзыв от заказчика Александр Олешко
    «Фундамент» – самая креативная, надежная и популярная компания в Москве по ремонту квартир.
    Отзыв от заказчика Сергей Астахов
    Мне нравится работать с Компанией «Фундамент». Это действительно команда профессионалов. Спасибо Вам!
    Отзыв от заказчика Денис Никифоров
    Мы очень довольны и бригадой, и нашим прорабом, и получившимся ремонтом! Мы даже не ожидали такого подхода и такой приятной работы. Спасибо!
    Отзыв от заказчика Сергей Лазарев
    Моя квартира в Москве абсолютно холостяцкая. И по дизайну совершенно мужская - темная, сдержанная. У меня нет желания привести сюда хозяйку.
    Отзыв от заказчика Михаил Богдасаров
    Огромное спасибо компании Фундамент за то, что они здесь работали и сделали ремонт.
    Отзыв от заказчика Денис Шведов
    Спасибо Группе Компаний «Фундамент» за отличное качество ремонта и за такие короткие сроки. Ребята, Вы молодцы!
    Отзыв от заказчика Мария Кравченко
    Преогромное спасибо и низкий поклон ребятам из Группы Компаний «Фундамент» за очень качественно выполненный ремонт квартиры.
    Отзыв от заказчика Ольга Зарубина
    Спасибо огромное компании «Фундамент» за выполненный ремонт: все очень качественно, красиво и на высоком уровне.
    Отзыв от заказчика Евгений Григорьев
    Хочу сказать слова благодарности профессионалам, душевным людям, которые работают в Вашей компании. Замечательно что Вы есть.
    Отзыв от заказчика Ирина Ортман
    Хочу сказать слова искренней благодарности всем специалистам, которые с такой ответственностью занимались моим ремонтом.
    Отзыв от заказчика Катерина Голицына
    У меня нет ни одного замечания к компании «Фундамент». И нет ни одного пункта, по которому оставались бы сомнения или вопросы.
    Отзыв от заказчика Валерий Курас
    Желаю, чтобы на этом «фундаменте» стояло прочное здание крепкого бизнеса. Это большой плюс, что открылся Ваш мебельный салон.
    Отзыв от заказчика Борис Драгилев
    Отзыв от заказчика Ирина Климова
    Отзыв от заказчика Михаил Дворецкий
    Отзыв от заказчика Виктор Хряпа
    Отзыв от заказчика Владимир Стеклов
    Отзыв от заказчика Александр Панжинскиий
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    Вопросы и ответы

    Как вы контролируете процесс ремонта?

    ГК «Фундамент» предлагает ремонт квартир в Москве в формате «под ключ». Мы берем на себя все вопросы: от демонтажа старых конструкций до расстановки мебели/декора. В нашем штате — 100 бригад мастеров. Каждую из них курирует прораб. За разработку концепций интерьеров и авторский надзор отвечают дизайнеры-архитекторы, а за проекты и схемы коммуникаций — опытные инженеры.

    У вас собственная бригада или наемная?

    Мы не сотрудничаем со сторонними подрядчиками, не перекладываем ответственность за заказ на партнеров или поставщиков. Все специалисты от замерщика до инженеров по надзору, проектировщиков, архитекторов – в штате компании. Выполняем ремонт квартиры под ключ по официальному договору и с гарантией 3 года.

    В чем плюс делать ремонт квартиры под ключ?

    В комплексную услугу входит все. Закупка материалов для черновой отделки. Перепланировка помещения (если требуется). Инсталляция сантехники, монтаж электрики, отопление, кондиционирования и вентиляции в соответствии со строительными нормами. Утепление, шумоизоляция. Монтаж дверей/окон/балконов. Проектирование мебели для всей квартиры, сборка и расстановка на объекте. Закупка техники, декора, аксессуаров в соответствии с визуализацией к дизайн-проекту. Вы получаете жилье, полностью готовое для проживания.

    Как узнать цену на ремонт квартиры под ключ

    Чтобы подсчитать стоимость предстоящего ремонта, необходимо:

    • знать параметры помещения;
    • выбрать стилистику интерьера;
    • заполнить анкету заказчика или предоставить детальный дизайн-проект.

    С кем я работаю в вашей компании? У проекта есть куратор?

    Уже после первого обращения в ГК «Фундамент» за вами будет закреплен персональный менеджер. Он будет отвечать на вопросы и курировать выполнение заказа, а при наличии разработанного дизайн-проекта, еще и дизайнер.

    На сайте три цены на ремонт, в чем разница?

    «Стандартный». Работы выполняются без дизайн-проекта, общая стоимость ремонта максимально доступна. «Бизнес-класс». Работаем по индивидуальному дизайн-проекту, используем материалы и технологии более высокого уровня. «Эксклюзивный». Применение высококлассных материалов и современных технологий: отделка венецианской штукатуркой, монтаж штучного паркета, декор коваными изделиями, витражами, лепниной.

    Эксклюзивный – это лучший вариант или просто самый дорогой?

    Все вместе. Это всегда авторский проект и самые уникальные материалы ремонта. Цена ремонта квартиры в формате «под ключ» включает работу строителей, стоимость материалов, а также услуги по подбору/установке мебели, осветительных приборов, сантехники. Здесь включен авторский надзор — выезд нашего сотрудника дважды в месяц на объект с целью контроля соблюдения графиков и схем проекта.

    Есть ли гарантия на материалы, мебель и сам ремонт?

    Гарантия на материалы и мебель обеспечивается их производителями. Вы выбираем только проверенные заводы и поставщиков, работаем с ними много лет и доверяем их продукции. Гарантия на ремонт – 5 лет. В этот срок вы можете обратиться, если есть замечания по технологии и качеству.

    Цена работ фиксирована или пересчитывается в конце?

    В договоре на ремонт под ключ цена фиксируется до полного исполнения обязательств. Это значит, что никаких дополнительных работ и, соответственно, доплат не будет.

    А если мне понадобились другие услуги, как их заказать?

    Изменения и дополнения, которые могут возникнуть в ходе работ, обсуждаются сторонами и фиксируются дополнительным соглашением. Увеличение стоимость договора происходит согласно прайсу на добавленные виды работ.

    Кто вам поставляет мебель?

    Мы сотрудничаем с лучшими итальянскими фабриками и производим мебель сами. Вы можете заказать мебельное наполнение квартиры в нужной стилистике и под конкретный бюджет. Эскизы мебели согласовываются с вами и только потом отправляются на производство.

    Я могу купить материалы без вас?

    Конечно. Если вы выбрали обои и плитку до ремонта – скажите об этом нашему дизайнеру, он использует это в проекте. Если вы хотите купить все сами по нашей смете – тоже без проблем, мы не ограничиваем ваш выбор.

    С каким жильем вы работаете?

    С любыми видами объектов: квартирами в новостройках (включая свободные планировки), вторичным жильем, пентхаусами, коттеджами, коммерческой недвижимостью.

    Хочу заказать ремонт квартиры под ключ. Есть ли скидки?

    Да, при внесении предоплаты скидка 10%. А еще — дизайн-проект в подарок при заказе капитального ремонта.

    Вы ремонтируете балконы?

    Да, в рамках общего переустройства всей квартиры целиком. Замена остекления, утепление, объединение с квартирой – есть все услуги. Отдельно заказать ремонт балкона нельзя, мы работаем только с объектами под ключ.

    От чего зависит цена ваших услуг?

    Есть три фактора, влияющие на цену — площадь помещения, формат ремонта («Стандартный», «Бизнес-класс» и «Эксклюзивный»), пожелания заказчика. Просчитать ориентировочную стоимость ремонта менеджер сможет уже при первом общении. Окончательная цифра — при подписании договора.

    Будет ли соответствовать результат тому, что показано на 3D-визуализации?

    Внушительный опыт наших дизайнеров и мастеров позволяет делать ремонты квартир под ключ с 95%-м соответствием визуализации. В итоге вы получаете именно то, что заказывали.

    Можно ли исключить некоторые работы из услуги под ключ?

    Конечно. Мы предлагаем индивидуальный подход и гибкое формирование сметы. Поэтому все неактуальные для вас услуги будут исключены из перечня работ.

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    Посмотреть видео 30 причин выбрать гк «фундамент»
    30 причин выбрать ГК «Фундамент»
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    Виталий Юлия