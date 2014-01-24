Ежедневный контроль со стороны дизайнера проекта: начиная от контроля соответствия выполненных работ ранее разработанному проекту и заканчивая подбором и контролем поставки отделочных материалов, сантехники, мебели, кухонь, текстиля и т.п. Все в полном соответствии с разработанным дизайн-проектом.

При заключении договора на дизайн или ремонт дизайнерский контроль всего хода строительных работ на объекте бесплатно.

В случае заключения договора на комплексный ремонт и оплаты по факту выполненных работ полная стоимость проекта будет возвращена в конце работ. В случае полной предоплаты Вы сразу получаете скидку 10% на строительные работы и полный вычет стоимости дизайн-проекта.

Если при заключении договора на ремонтно-строительные работы Вы сразу вносите предоплату в размере полной стоимости работ, то стоимость договора сразу уменьшается на 10%. Мы гарантируем возврат предоплаченной суммы в случае, если Вас не устроит качество наших работ. Гарантия на все выполненные работы 3 года.

В случае заключения договора на капитальный ремонт, Вам гарантировано будет предоставлена скидка, равная полной стоимости стандартного проекта, даже если дизайн-проект был разработан в другой дизайн-студии. В случае полной предоплаты Вы дополнительно получаете скидку 10% на строительные работы.

Если у Вас уже есть дизайн-проект, разработанный у другого дизайнера, то заказав ремонт в ГК «Фундамент» Вы получаете скидку на ремонт, равную стоимости Вашего дизайн-проекта.

Стоимость работ указана за ВСЕ работы – как черновые, так и чистовые. Минимальная стоимость работ: 700000 руб. Стоимость услуги является ориентировочной и зависит от сложности работ и планировки помещения.

Работы выполняются по детальному дизайн-проекту с подбором, материалов мебели и авторским надзором, с применением дорогих эксклюзивных материалов и технологий (венецианская штукатурка с имитацией отделки мрамором и малахитом, штучный художественный паркет, витражи, кованые изделия, лепнина из гипса и т.п.).

Работы выполняются по индивидуальному дизайн-проекту с выравниванием всех поверхностей в ноль и с использованием более дорогих материалов и технологий (декоративная штукатурка, многокомпонентная краска, паркетная или массивная доска, многоуровневые гипсокартоновые потолки и т.п.).

Работы с монтажом (заменой) инженерных сетей (электрики и сантехники), с выравниванием всех стен, полов и потолков, но с применением недорогих материалов (обои, краска, ламинат, плитка и т.п.). Как правило, выполняется без дизайн-проекта.

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Гарантия 5 лет на все работы и материалы в соответствии с договором.

Ремонт квартиры - широко востребованная услуга в Москве. Однако нам до сих пор приходится сталкиваться с клиентами, которые не до конца понимают значение понятия «под ключ» либо боятся доверять свое жилье профессионалам. Предлагаем более детально разобраться с тем, что включает в себя эта услуга и чем она выгодна.

Выполнение каких работ включает ремонт «под ключ»?

Основная задача услуги - избавить клиента от необходимости решать целый спектр сопутствующих задач: вывозить строительный мусор, закупать и завозить строительные материалы, искать отдельно электрика или сантехника и т.д. Вы просто обращаетесь в специализированную компанию, которая возьмет на себя все заботы, связанные с ремонтными работами и отделкой помещения. Вы участвуете только на этапе согласования дизайн-проекта и сметы. После этого - передаете ключи бригадиру и можете… да, хоть в отпуск отправляться.

Ремонтные работы «под ключ» включают в себя:

подготовку проекта ремонта жилого помещения - дома или квартиры;

- дома или квартиры; составление сметы расходов (с учетом объема работ, площади жилья, сложности проекта, стоимости выбранных материалов);

подбор и закупка необходимых материалов;

проведение всех заявленных работ в оговоренные сроки;

заказ, доставку и монтаж мебели;

сдачу готового к заселению объекта.

Компания сама позаботится о закупке материалов для ремонта в Москве, организует вывоз лома и строительного мусора, выполнить монтаж розеток, светильников, всех инженерных систем и даже расставит мебель (если это учтено в заказе).

Можно ли быть уверенным, что компания не захочет сэкономить на материалах?

Серьезная, проверенная компания ни в коем случае не допустит подмену строительных материалов - будут использоваться только те, что прописаны договором (вплоть до марки стыковой ленты при поклейке обоев).

Откуда такая уверенность, спросите вы? Все дело в том, что при выполнении ремонта «под ключ» согласуется не только стоимость и сроки выполнения работ - компания предоставляет гарантию на готовую работу, которая нередко исчисляется годами. Использование дешевых материалов низкого качества - это прямой путь к повышению расходов компании на бесплатные гарантийные работы в будущем.

Второй момент - забота о репутации. Даже поверхностная экспертиза покажет, какие материалы были использованы на конкретном объекте. На строительном рынке столицы с таким уровнем конкуренции любой обман клиента - это смерть репутации.

Можно ли заказать ремонт квартиры «под ключ» в доме старой постройки?

Мы предоставляем услуги не только собственникам квартир в новостройках, но и владельцам жилья в панельных домах 70-х, старых московских сталинках, небольших хрущевках и не только. Где находится квартира - значения не имеет. Главное - ваше желание сотрудничать и предварительное согласование спектра услуг. Все остальное - наша забота.

Чем подтверждается качество работ наших специалистов?

Опыт наших специалистов - это главная гарантия достижения качественного результата. Чтобы убедиться в этом - вы можете посмотреть отзывы наших клиентов и фото готовых помещений на сайте. Или приходите к нам на объекты, которые находятся на завершающем этапе ремонтных работ, чтобы увидеть все своими глазами.

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