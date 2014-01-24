Ремонт квартир под ключ в Москве
При заказе ремонта, скидка, равная стоимости Вашего проекта!
Если у Вас уже есть дизайн-проект, разработанный у другого дизайнера, то заказав ремонт в ГК «Фундамент» Вы получаете скидку на ремонт, равную стоимости Вашего дизайн-проекта.
100% гарантия возврата всей стоимости стандартного проекта.
В случае заключения договора на капитальный ремонт, Вам гарантировано будет предоставлена скидка, равная полной стоимости стандартного проекта, даже если дизайн-проект был разработан в другой дизайн-студии. В случае полной предоплаты Вы дополнительно получаете скидку 10% на строительные работы.
Скидка 10% на ремонт в случае предоплаты!
Всем, ощутимая скидка на ремонтно-строительные работы в случае оплаты договора по предоплате.
100% гарантия возврата предоплаты, если не устроит качество работ.
Если при заключении договора на ремонтно-строительные работы Вы сразу вносите предоплату в размере полной стоимости работ, то стоимость договора сразу уменьшается на 10%. Мы гарантируем возврат предоплаченной суммы в случае, если Вас не устроит качество наших работ. Гарантия на все выполненные работы 3 года.
При заказе капремонта, разработка дизайн интерьера БЕСПЛАТНО!
Всем, заключившим договор на дизайн-проект - полный возврат стоимости проектных работ на конечной стадии отделочных работ.
100% гарантия возврата всей стоимости проекта интерьера.
В случае заключения договора на комплексный ремонт и оплаты по факту выполненных работ полная стоимость проекта будет возвращена в конце работ. В случае полной предоплаты Вы сразу получаете скидку 10% на строительные работы и полный вычет стоимости дизайн-проекта.
Полный контроль объекта и комплектация БЕСПЛАТНО!
При заключении договора на дизайн или ремонт дизайнерский контроль всего хода строительных работ на объекте бесплатно.
Гарантия полного соответствия разработанному проекту.
Ежедневный контроль со стороны дизайнера проекта: начиная от контроля соответствия выполненных работ ранее разработанному проекту и заканчивая подбором и контролем поставки отделочных материалов, сантехники, мебели, кухонь, текстиля и т.п. Все в полном соответствии с разработанным дизайн-проектом.
Цены на ремонт квартиры под ключ
Прайс-лист на ремонт квартиры по видам работ
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Снятие обоев
|кв.м.
|30
|Удаление краски со стен
|кв.м.
|70
|Скол штукатурки т.ч. сухой
|кв.м.
|40
|Сбивка штукатурки со стен
|кв.м.
|70
|Демонтаж плитки со стен
|кв.м.
|140
|Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП
|кв.м.
|90
|Удаление краски с радиатора и стояков отопления
|шт.
|480
|Гипсолит под электропроводку
|м.п.
|70
|Кирпич под электропроводку
|м.п.
|90
|Бетон под электропроводку
|м.п.
|140
|Гипсолит под тпровод
|м.п.
|90
|Кирпич под тпровод
|м.п.
|120
|Бетон под тпровод
|м.п.
|190
|Снятие гипсокартона
|кв.м.
|70
|Демонтаж перегородок
|кв.м.
|360
|Демонтаж перегородок в 1 кирпич
|кв.м.
|480
|Бетон толщиной до 8 см
|кв.м.
|1220
|Бетон толщиной до 20 см
|кв.м.
|1950
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Устройство облицовки стен до 3 метровиз ГКЛ в 1 слой с устр. металлокаркаса
|кв.м.
|240
|Каждый последующий слой ГКЛ
|кв.м.
|40
|Установка каркаса из бруска
|кв.м.
|90
|Гидроизоляционные работы
|кв.м.
|60
|Утепление стен пенопластом
|кв.м.
|40
|Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ
|кв.м.
|70
|Утепление стен изолоном
|кв.м.
|40
|Шумоизоляция стен пробкой
|кв.м.
|70
|Проклейка углов металлобумагой
|м.п.
|20
|Устройство коробов из ГКЛ
|м.п.
|360
|Облицовка стен плитами ДСП, ДВП
|кв.м.
|140
|Облицовка стен вагонкой
|кв.м.
|170
|Облицовка стен пластиковыми панелями
|кв.м.
|190
|Облицовка стен сайдингом
|кв.м.
|220
|Облицовка стен стеновыми панелями
|кв.м.
|240
|Комплек работ по предварительной отделки стен - "условно ровные стены"
|кв.м.
|170
|Комплекс работ по преварительной отделки стен - "визуально ровные стены"
|кв.м.
|480
|Комплекс работ по предварительной отделки стен - "идеально ровные стены", выравнивание в "0"
|кв.м.
|730
|Грунтовка стен бетоноконтактом
|кв.м.
|40
|Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм
|кв.м.
|220
|Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещин
|кв.м.
|240
|Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм
|кв.м.
|260
|Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус
|кв.м.
|290
|Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм, простое
|кв.м.
|310
|Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило
|кв.м.
|340
|Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30мм
|кв.м.
|360
|Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50мм
|кв.м.
|390
|Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм
|кв.м.
|410
|Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50мм
|кв.м.
|440
|Штукатурка стен цементным раствором более 30 мм
|кв.м.
|460
|Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0"
|кв.м.
|480
|Монтаж металлической сетки под штукатурку
|кв.м.
|90
|Установка малярных уголков
|м.п.
|20
|Проклейка швов гипсокартона серпянкой
|кв.м.
|30
|Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой
|кв.м.
|70
|Шпатлевка стен за 2 раза
|кв.м.
|140
|Проклейка стен малярной сеткой
|кв.м.
|70
|Проклейка стен сеткой-паутинкой
|кв.м.
|40
|Шлифовка стен
|кв.м.
|20
|Выравнивание стен финишной шпаклевкой
|кв.м.
|90
|Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ)
|кв.м.
|40
|Наклейка стеклоткани
|кв.м.
|90
|Окраска стен
|кв.м.
|120
|Покраска стен рельефной краской
|кв.м.
|240
|Шлифовка поверхностей
|кв.м.
|30
|Нанесение покрытия, типа “Байрамикс”
|кв.м.
|360
|Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка”
|кв.м.
|730
|Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены
|кв.м.
|480
|Оклеивание стен обоями под покраску
|кв.м.
|190
|Оклеивание стен обоями простое
|кв.м.
|90
|Оклеивание стен виниловыми обоями
|кв.м.
|220
|Оклеивание стен флезелиновыми обоями
|кв.м.
|240
|Оклейка стен обоями в два уровня
|кв.м.
|260
|Оклеивание стен обоями из нетканых материалов
|кв.м.
|290
|Оклеивание стен бумажными обоями
|кв.м.
|360
|Оклеивание стен обоями /Metallics/
|кв.м.
|440
|Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой
|кв.м.
|480
|Наклейка обойного бордюра
|м.п.
|90
|Облицовка стен плиткой
|кв.м.
|480
|Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400
|кв.м.
|610
|Облицовка стен мозаикой модульной
|кв.м.
|730
|Облицовка стен мозаикой модульной (панно)
|кв.м.
|1220
|Облицовка стен мозаикой штучной (панно)
|кв.м.
|2440
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя
|шт.
|240
|Демонтаж ванны
|шт.
|480
|Демонтаж душевых кабин
|шт.
|360
|Демонтаж унитаза, биде, раковины
|шт.
|120
|Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей
|шт.
|240
|Демонтаж тводоснабжения и канализации в санузле
|комплекс
|120
|Демонтаж перегородки туалет/ванная
|шт.
|1220
|Демонтаж внутренних стен сантехкабины
|кв.м.
|240
|Демонтаж потолков туалет/ванная
|кв.м.
|360
|Демонтаж технического шкафа
|шт.
|480
|Демонтаж бетонных порожков сантехкабины
|м.п.
|240
|Демонтаж плиты основания сантехкабины
|шт.
|2440
|Демонтаж шиферной сантехкабины без основания
|шт.
|4400
|Демонтаж шиферной сантехкабины полностью
|шт.
|6110
|Вынос мусора после демонтажа сантехкабины без стоимости контейнера
|комплекс
|1220
|Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабины
|куб.м.
|480
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Комплекс санитарно-технических работ (прокладка тводопровода, канализации)
|точка
|1220
|Разводка водопроводных т(металлопластик) к одной точке
|шт.
|480
|Разводка медных водопроводных тк одной точке
|шт.
|610
|Комплексная скрытая разводка тводоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабине
|комп.
|6110
|Комплексная скрытая разводка тводоснабжения и канализации в стандартной сантехкабине
|комп.
|4890
|Штробление под сантехнические т
|м.п.
|240
|Прокладка канализационных т
|м.п.
|240
|Прокладка пластиковых и медных т
|м.п.
|140
|Установка гребенок горячей и холодной воды
|шт.
|240
|Установка простых фильтров гй очистки
|шт.
|240
|Установка регуляторов давления воды
|шт.
|240
|Установка счетчиков воды
|шт.
|240
|Установка шаровых кранов горячей и холодной воды
|шт.
|240
|Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию
|шт.
|610
|Монтаж унитаза, биде
|шт.
|1220
|Установка унитаза подвесного
|шт.
|1950
|Установка раковины, мойдодыра, тюльпана
|шт.
|970
|Установка смесителя
|шт.
|240
|Установка смесителей настенных
|шт.
|440
|Установка зеркала
|шт.
|610
|Установка ванны простой
|шт.
|1460
|Установка ванны чугунной
|шт.
|1950
|Монтаж ванны гидромассажной
|шт.
|1950
|Монтаж смесителя для ванны
|шт.
|360
|Установка душевой кабины
|шт.
|2440
|Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата
|шт.
|610
|Монтаж полотенцесушителя
|шт.
|2440
|Перенос полотенцесушителя
|шт.
|3660
|Установка мойки кухонной
|шт.
|970
|Подключение посудомоечной машины
|шт.
|970
|Установка бойлера до 100 литров
|шт.
|1220
|Установка проточного водонагревателя
|шт.
|970
|Установка и подключение стиральной машины
|шт.
|1220
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Прорезание проема в несущей стене
|кв.м.
|2930
|Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см)
|м.п.
|970
|Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см)
|м.п.
|480
|Демонтаж шкафов, антресолей
|шт.
|360
|Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10см)
|м.п.
|970
|Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10см)
|м.п.
|480
|Уменьшение воздуховода
|шт.
|1710
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Установка готовых панелей на радиатор отопление
|шт.
|480
|Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками
|шт.
|1220
|Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1м.
|шт.
|970
|Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1м.
|шт.
|1460
|Монтаж шкафа в туалете
|шт.
|610
|Монтаж коробов тотопления
|шт.
|480
|Монтаж экрана под ванной
|шт.
|360
|Монтаж ревизионного окна
|шт.
|240
|Металоусиление стандартного проема швеллером
|шт.
|8560
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку по маякам
|кв.м.
|220
|Устройство перег-к из пенобетонных блоков
|кв.м.
|240
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку
|кв.м.
|240
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с малярной сеткой
|кв.м.
|260
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкой
|кв.м.
|290
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под финишную шпатлевку
|кв.м.
|310
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку за один раз
|кв.м.
|340
|Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивани в "0"
|кв.м.
|360
|Устройство ниш из пено-гипсо блоков
|кв.м.
|480
|Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича
|кв.м.
|240
|Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич
|кв.м.
|360
|Установка перемычек в перегородки из уголка 63
|шт.
|240
|Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом
|кв.м.
|480
|Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом
|кв.м.
|530
|Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом
|кв.м.
|480
|Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией
|кв.м.
|480
|Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией
|кв.м.
|610
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Удаление обоев с потолка
|кв.м.
|40
|Размывка (удаление)старой краски (побелки)
|кв.м.
|70
|Снятие старой штукатурки потолков
|кв.м.
|90
|Демонтаж подвесных потолков
|кв.м.
|40
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Комплек работ по предварительной отделки потолков - "условно ровные потолки"
|кв.м.
|240
|Комплекс работ по преварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки"
|кв.м.
|610
|Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "идеально ровные потолки", выравнивание в "0"
|кв.м.
|970
|Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом
|кв.м.
|70
|Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм
|кв.м.
|240
|Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустов
|кв.м.
|260
|Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм
|кв.м.
|290
|Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус
|кв.м.
|310
|Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простое
|кв.м.
|340
|Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило
|кв.м.
|360
|Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30мм
|кв.м.
|390
|Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50мм
|кв.м.
|410
|Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм
|кв.м.
|440
|Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50мм
|кв.м.
|460
|Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм
|кв.м.
|480
|Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП
|кв.м.
|610
|Монтаж металлической сетки под штукатурку
|кв.м.
|170
|Установка малярных уголков
|м.п.
|30
|Проклейка потолков малярной сеткой
|кв.м.
|90
|Проклейка потолков сеткой-паутинкой
|кв.м.
|70
|Проклейка швов гипсокартона серпянкой
|кв.м.
|40
|Шпатлевка потолков за 1 раз
|кв.м.
|90
|Шпатлевка потолков за 2 раза
|кв.м.
|190
|Шлифовка потолков
|кв.м.
|30
|Выравнивание потолков финишной шпаклевкой
|кв.м.
|120
|Наклейка стеклоткани
|кв.м.
|90
|Грунтование потолков под обои или покраску
|кв.м.
|40
|Окраска потолков 3 раза
|кв.м.
|140
|Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня
|кв.м.
|360
|Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня
|кв.м.
|480
|Устройство сложных гипсокартонных потолков
|кв.м.
|480
|Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники
|кв.м.
|240
|Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40
|м.п.
|70
|Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50
|м.п.
|120
|Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80
|м.п.
|170
|Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90
|м.п.
|240
|Оклейка обоями потолков
|кв.м.
|360
|Устройство подвесных потолков "Армстронг"
|кв.м.
|190
|Облицовка потолка пластиковыми плитами
|кв.м.
|220
|Монтаж реечных потолков
|кв.м.
|240
|Устройство натяжных потолков
|кв.м.
|240
|Крепление карнизов для штор
|м.п.
|70
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Демонтаж плинтусов
|м.п.
|10
|Снятие ламината
|кв.м.
|20
|Снятие линолеума, ковролина
|кв.м.
|40
|Снятие паркетной доски, разборка паркета
|кв.м.
|70
|Демонтаж деревянного пола на лагах
|кв.м.
|90
|Демонтаж керамической плитки
|кв.м.
|90
|Снятие цементной стяжки (до 30мм)
|кв.м.
|90
|Снятие бетонной стяжки (до 60мм)
|кв.м.
|190
|Выравнивание пола (сбивание неровностей)
|кв.м.
|1100
|Разборка гидроизоляции
|кв.м.
|70
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Грунтовка плит перекрытия
|кв.м.
|20
|Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек)
|кв.м.
|60
|Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня
|кв.м.
|120
|Укладка керамзита толщ. 100 мм.
|кв.м.
|70
|Монтаж армирующей сетки под стяжку
|кв.м.
|40
|Устройство цементной стяжки до 30 мм.
|кв.м.
|170
|Устройство цементной стяжки до 50 мм.
|кв.м.
|220
|Устройство цементной стяжки более 50 мм.
|кв.м.
|240
|Устройство сухих стяжек пола
|кв.м.
|240
|Устройство подиума в ванной
|кв.м.
|480
|Устройство самовыравнивающихся стяжек пола
|кв.м.
|90
|Устройство наливной стяжки по маякам
|кв.м.
|170
|Грунтовка стяжки пола
|кв.м.
|20
|Устройство наливных полимерных полов
|кв.м.
|170
|Устройство звукоизоляционного покрытия
|кв.м.
|40
|Устройство нагревательных элементов для теплых полов
|кв.м.
|240
|Устройство оснований пола из фанеры
|кв.м.
|90
|Укладка штучного паркета
|кв.м.
|480
|Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску
|кв.м.
|20
|Устройство ламинированного паркета
|кв.м.
|290
|Устройство полов из паркетной доски
|кв.м.
|340
|Установка плинтуса деревянного
|м.п.
|70
|Установка декоративных порожков на пол
|м.п.
|120
|Укладка оргалита
|кв.м.
|40
|Настилка линолеума, ковролина
|кв.м.
|140
|Установка плинтуса пластикового
|м.п.
|70
|Устройство деревянных полов по лагам
|кв.м.
|170
|Облицовка пола плиткой
|кв.м.
|480
|Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400
|кв.м.
|610
|Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней
|кв.м.
|730
|Укладка мозаики модульной (панно)
|кв.м.
|850
|Укладка мозаики штучной (панно)
|кв.м.
|1710
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Демонтаж наличников
|м.п.
|10
|Демонтаж дверей
|шт.
|90
|Демонтаж дверных коробок
|шт.
|190
|Удаление краски с двери и коробки
|шт.
|900
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Установка двери ДГ 21*07
|шт.
|1710
|Установка двери ДГ 21*08
|шт.
|1950
|Установка двери ДГ 21*09
|шт.
|2200
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Демонтаж оконных блоков
|шт.
|360
|Удаление краски с оконных рам
|шт.
|970
|Демонтаж подоконников
|шт.
|240
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Установка оконных блоков
|шт.
|480
|Установка подоконников
|шт.
|240
|Устройство откосов
|м.п.
|480
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Демонтаж светильников
|шт.
|90
|Демонтаж розеток, выключателей
|шт.
|40
|Демонтаж электроплит, электронагревателей
|шт.
|2200
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения,видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры)
|точка
|250
|Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир)
|точка
|250
|Открытая проводка
|м.п.
|20
|Проводка под плинтусом
|м.п.
|30
|Проводка под ГКЛ
|м.п.
|40
|Проводка в коробе
|м.п.
|40
|Прокладка провода под скрытую проводку в гофрот
|м.п.
|70
|Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах
|шт.
|120
|Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах
|шт.
|90
|Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблоках
|шт.
|70
|Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенах
|шт.
|240
|Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах
|шт.
|220
|Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблоках
|шт.
|190
|Установка распаячной коробки
|шт.
|140
|Заделка штроб электрики
|м.п.
|40
|Замена идентичных выключателей, розеток, светильников
|шт.
|70
|Монтаж выключателя
|шт.
|90
|Монтаж розетки
|шт.
|120
|Монтаж телефонной розетки
|шт.
|140
|Монтаж телевизионной розетки
|шт.
|170
|Монтаж бра
|шт.
|190
|Монтаж светильника
|шт.
|220
|Монтаж люстры
|шт.
|240
|Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг"
|шт.
|260
|Установка вентилятора
|шт.
|360
|Снятие-установка рамок розеток и выключателей
|шт.
|20
|Установка электробокса до 12 групп
|шт.
|1950
|Установка электробокса до 18 групп
|шт.
|2200
|Установка электробокса до 24 групп
|шт.
|2440
|Установка автомата (в бокс)
|шт.
|190
|Установка УЗО (в бокс)
|шт.
|290
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Замена стояка
|шт.
|1710
|Перенос стояка
|шт.
|1950
|Установка радиаторов отопления
|шт.
|1950
|Установка радиаторов отопления с разводкой тна резьбе
|шт.
|3180
|Установка радиаторов отопления с разводкой тна сварке
|шт.
|3660
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Цена, руб.
|Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонта
|кв.м.
|0
|Вынос и утилизация строительного мусора
|куб.м.
|480
|Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера)
|куб.м.
|240
Наши преимущества
Фото ремонта квартир
Видео ремонта квартир под ключ
Качество – это профессиональный подход
Порядок работы
Этапы ремонта квартиры под ключ
- Обсуждение проекта
- Замер помещений квартиры
- Разработка дизайн-проекта (при его отсутствии)
- Разработка инженерных проектов (при необходимости)
- Составление договора и детальной сметы по дизайн-проекту
- Составления детального графика производства работ и поставки материалов
- Обсуждение и корректировка договора и сметы
- Заключение договора
- Закупка и доставка черновых материалов на объект
- Демонтажные работы и монтаж межкомнатных перегородок
- Устройство силовой электропроводки и слаботочных сетей
- Устройство водоснабжения и канализации
- Оштукатуривание стен, потолков и устройство стяжки пола
- Монтаж теплых полов, систем вентиляции и кондиционирования
- Устройство звуко и теплоизоляции стен, пола, потолков
- Малярные и гипсокартонные работы
- Укладка керамической плитки, керамогранита, мрамора и т.п.
- Укладка паркета, паркетной или массивной доски
- Покраска стен, потолков, откосов, нанесение декоративной штукатурки
- Поклейка обоев, фресок
- Монтаж межкомнатных дверных блоков, наличников и плинтусов
- Подключение сантехнических приборов
- Подключение электроприборов
- Уборка и вывоз строительного мусора
- Доставка и сборка корпусной и мягкой мебели из Италии
- Доставка и сборка мебели столярного производства
- Устройство гардеробных комнат, построчных, хоз. блоков и т.п.
- Установка полок, карнизов и прочей фурнитуры
- Навеска штор, раскладка подушек и прочего текстиля
- Подключение кухонной, бытовой, ТВ техники и т.п.
- Комплексная проверка работоспособности автоматики, освещения, водоснабжения, всех систем кондиционирования, вентиляции, отопления и т.п.
- Проверка наличия всей заказанной мебели, текстиля, декора и т.п.
- Уборка помещения, мытье окон
- Сдача объекта и подписание финального акта выполненных работ
Отзывы клиентов
Ремонт квартиры - широко востребованная услуга в Москве. Однако нам до сих пор приходится сталкиваться с клиентами, которые не до конца понимают значение понятия «под ключ» либо боятся доверять свое жилье профессионалам. Предлагаем более детально разобраться с тем, что включает в себя эта услуга и чем она выгодна.
Выполнение каких работ включает ремонт «под ключ»?
Основная задача услуги - избавить клиента от необходимости решать целый спектр сопутствующих задач: вывозить строительный мусор, закупать и завозить строительные материалы, искать отдельно электрика или сантехника и т.д. Вы просто обращаетесь в специализированную компанию, которая возьмет на себя все заботы, связанные с ремонтными работами и отделкой помещения. Вы участвуете только на этапе согласования дизайн-проекта и сметы. После этого - передаете ключи бригадиру и можете… да, хоть в отпуск отправляться.
Ремонтные работы «под ключ» включают в себя:
- подготовку проекта ремонта жилого помещения - дома или квартиры;
- составление сметы расходов (с учетом объема работ, площади жилья, сложности проекта, стоимости выбранных материалов);
- подбор и закупка необходимых материалов;
- проведение всех заявленных работ в оговоренные сроки;
- заказ, доставку и монтаж мебели;
- сдачу готового к заселению объекта.
Компания сама позаботится о закупке материалов для ремонта в Москве, организует вывоз лома и строительного мусора, выполнить монтаж розеток, светильников, всех инженерных систем и даже расставит мебель (если это учтено в заказе).
Можно ли быть уверенным, что компания не захочет сэкономить на материалах?
Серьезная, проверенная компания ни в коем случае не допустит подмену строительных материалов - будут использоваться только те, что прописаны договором (вплоть до марки стыковой ленты при поклейке обоев).
Откуда такая уверенность, спросите вы? Все дело в том, что при выполнении ремонта «под ключ» согласуется не только стоимость и сроки выполнения работ - компания предоставляет гарантию на готовую работу, которая нередко исчисляется годами. Использование дешевых материалов низкого качества - это прямой путь к повышению расходов компании на бесплатные гарантийные работы в будущем.
Второй момент - забота о репутации. Даже поверхностная экспертиза покажет, какие материалы были использованы на конкретном объекте. На строительном рынке столицы с таким уровнем конкуренции любой обман клиента - это смерть репутации.
Можно ли заказать ремонт квартиры «под ключ» в доме старой постройки?
Мы предоставляем услуги не только собственникам квартир в новостройках, но и владельцам жилья в панельных домах 70-х, старых московских сталинках, небольших хрущевках и не только. Где находится квартира - значения не имеет. Главное - ваше желание сотрудничать и предварительное согласование спектра услуг. Все остальное - наша забота.
Чем подтверждается качество работ наших специалистов?
Опыт наших специалистов - это главная гарантия достижения качественного результата. Чтобы убедиться в этом - вы можете посмотреть отзывы наших клиентов и фото готовых помещений на сайте. Или приходите к нам на объекты, которые находятся на завершающем этапе ремонтных работ, чтобы увидеть все своими глазами.
Остались вопросы?
Узнать точную цену на наши услуги и задать другие дополнительные вопросы специалистам вы можете по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Вопросы и ответы
ГК «Фундамент» предлагает ремонт квартир в Москве в формате «под ключ». Мы берем на себя все вопросы: от демонтажа старых конструкций до расстановки мебели/декора. В нашем штате — 100 бригад мастеров. Каждую из них курирует прораб. За разработку концепций интерьеров и авторский надзор отвечают дизайнеры-архитекторы, а за проекты и схемы коммуникаций — опытные инженеры.
Мы не сотрудничаем со сторонними подрядчиками, не перекладываем ответственность за заказ на партнеров или поставщиков. Все специалисты от замерщика до инженеров по надзору, проектировщиков, архитекторов – в штате компании. Выполняем ремонт квартиры под ключ по официальному договору и с гарантией 3 года.
В комплексную услугу входит все. Закупка материалов для черновой отделки. Перепланировка помещения (если требуется). Инсталляция сантехники, монтаж электрики, отопление, кондиционирования и вентиляции в соответствии со строительными нормами. Утепление, шумоизоляция. Монтаж дверей/окон/балконов. Проектирование мебели для всей квартиры, сборка и расстановка на объекте. Закупка техники, декора, аксессуаров в соответствии с визуализацией к дизайн-проекту. Вы получаете жилье, полностью готовое для проживания.
Чтобы подсчитать стоимость предстоящего ремонта, необходимо:
- знать параметры помещения;
- выбрать стилистику интерьера;
- заполнить анкету заказчика или предоставить детальный дизайн-проект.
Уже после первого обращения в ГК «Фундамент» за вами будет закреплен персональный менеджер. Он будет отвечать на вопросы и курировать выполнение заказа, а при наличии разработанного дизайн-проекта, еще и дизайнер.
«Стандартный». Работы выполняются без дизайн-проекта, общая стоимость ремонта максимально доступна. «Бизнес-класс». Работаем по индивидуальному дизайн-проекту, используем материалы и технологии более высокого уровня. «Эксклюзивный». Применение высококлассных материалов и современных технологий: отделка венецианской штукатуркой, монтаж штучного паркета, декор коваными изделиями, витражами, лепниной.
Все вместе. Это всегда авторский проект и самые уникальные материалы ремонта. Цена ремонта квартиры в формате «под ключ» включает работу строителей, стоимость материалов, а также услуги по подбору/установке мебели, осветительных приборов, сантехники. Здесь включен авторский надзор — выезд нашего сотрудника дважды в месяц на объект с целью контроля соблюдения графиков и схем проекта.
Гарантия на материалы и мебель обеспечивается их производителями. Вы выбираем только проверенные заводы и поставщиков, работаем с ними много лет и доверяем их продукции. Гарантия на ремонт – 5 лет. В этот срок вы можете обратиться, если есть замечания по технологии и качеству.
В договоре на ремонт под ключ цена фиксируется до полного исполнения обязательств. Это значит, что никаких дополнительных работ и, соответственно, доплат не будет.
Изменения и дополнения, которые могут возникнуть в ходе работ, обсуждаются сторонами и фиксируются дополнительным соглашением. Увеличение стоимость договора происходит согласно прайсу на добавленные виды работ.
Мы сотрудничаем с лучшими итальянскими фабриками и производим мебель сами. Вы можете заказать мебельное наполнение квартиры в нужной стилистике и под конкретный бюджет. Эскизы мебели согласовываются с вами и только потом отправляются на производство.
Конечно. Если вы выбрали обои и плитку до ремонта – скажите об этом нашему дизайнеру, он использует это в проекте. Если вы хотите купить все сами по нашей смете – тоже без проблем, мы не ограничиваем ваш выбор.
С любыми видами объектов: квартирами в новостройках (включая свободные планировки), вторичным жильем, пентхаусами, коттеджами, коммерческой недвижимостью.
Да, при внесении предоплаты скидка 10%. А еще — дизайн-проект в подарок при заказе капитального ремонта.
Да, в рамках общего переустройства всей квартиры целиком. Замена остекления, утепление, объединение с квартирой – есть все услуги. Отдельно заказать ремонт балкона нельзя, мы работаем только с объектами под ключ.
Есть три фактора, влияющие на цену — площадь помещения, формат ремонта («Стандартный», «Бизнес-класс» и «Эксклюзивный»), пожелания заказчика. Просчитать ориентировочную стоимость ремонта менеджер сможет уже при первом общении. Окончательная цифра — при подписании договора.
Внушительный опыт наших дизайнеров и мастеров позволяет делать ремонты квартир под ключ с 95%-м соответствием визуализации. В итоге вы получаете именно то, что заказывали.
Конечно. Мы предлагаем индивидуальный подход и гибкое формирование сметы. Поэтому все неактуальные для вас услуги будут исключены из перечня работ.
- Звоните нам в офис:
- +7 (495) 788-08-08
- Пишите письма по электронной почте:
- mail@fundament.ru