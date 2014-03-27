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Ремонт квартир и дизайн интерьера в Москве от Компании №1
Работаем с 1999 года

Ремонт квартир в Москве

Гарантия на ремонт — 5 лет
Компания № 1 по ремонту квартир
При заказе ремонта дизайн-проект — бесплатно!
Оплата работ по факту
Более 20 лет опыта работы в области проектирования и ремонта

Стоимость ремонта квартир

Стандартный ремонт
Стандартный
Ремонтные работы (все)
13000 руб./м2
Черновые материалы
8500 руб./м2
Чистовые материалы
Индивидуально
Работы с монтажом (заменой) инженерных сетей (электрики и сантехники), с выравниванием всех стен, полов и потолков, но с применением недорогих материалов (обои, краска, ламинат, плитка и т.п.). Как правило, выполняется без дизайн-проекта.
Итого: 700000 руб.
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Ремонт бизнес-класса
Бизнес-класса
Ремонтные работы (все)
18000 руб./м2
Черновые материалы
10500 руб./м2
Чистовые материалы
Индивидуально
Работы выполняются по индивидуальному дизайн-проекту с выравниванием всех поверхностей в ноль и с использованием более дорогих материалов и технологий (декоративная штукатурка, многокомпонентная краска, паркетная или массивная доска, многоуровневые гипсокартоновые потолки и т.п.).
Итого: 700000 руб.
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Эксклюзивный ремонт
Эксклюзивный
Ремонтные работы (все)
23000 руб./м2
Черновые материалы
13500 руб./м2
Чистовые материалы
Индивидуально
Работы выполняются по детальному дизайн-проекту с подбором, материалов мебели и авторским надзором, с применением дорогих эксклюзивных материалов и технологий (венецианская штукатурка с имитацией отделки мрамором и малахитом, штучный художественный паркет, витражи, кованые изделия, лепнина из гипса и т.п.).
Итого: 700000 руб.
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Стоимость работ указана за ВСЕ работы – как черновые, так и чистовые. Минимальная стоимость работ: 700000 руб. Стоимость услуги является ориентировочной и зависит от сложности работ и планировки помещения.
Стоимость дизайн-проекта
Стандартный проект
Стандартный проект
2900 2200 руб./м2
  • Обмерные и монтажные планы
  • Рабочие чертежи по электрике, сантехнике и т.п.
  • Трехмерная визуализация интерьера в 3DSMAX
  • Подбор отделочных материалов
  • Составление сметы на ремонт
Итого: 15000 руб.
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Оптимальный проект
Оптимальный проект
3900 3200 руб./м2
  • Все, что есть в Стандартном проекте
  • Полная комплектация интерьера, включая заказ, доставку и приемку материалов по качеству и количеству
  • Проектирование и создание индивидуальной мебели и дверей на заказ
Итого: 15000 руб.
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Полный проект
Полный проект
4900 4200 руб./м2
  • Все, что есть в Оптимальном проекте
  • Авторский надзор, включая посещение объекта, корректировку чертежей и контроль соблюдения дизайн-проекта интерьера
  • Разработка и согласование инженерного проекта по электроснабжению
Итого: 15000 руб.
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Презентация компании
Презентация о Группе Компаний «Фундамент»
Презентация о Группе Компаний «Фундамент». Детально о всех направлениях работы: от дизайна и ремонта квартир и до мебели и собственного производства.
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Видео-обзоры интерьеров
Видео-обзоры интерьеров
Детальные видео-обзоры реализованных проектов. Результаты ремонта под ключ в ГК «Фундамент» с комментариями заказчиков и дизайнеров.
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Работы по ремонту квартир

Ремонт квартиры 133 кв. м в стиле ар-деко в ЖК Долина Сетунь
32
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Долина Сетунь
133 м2
5 мес.
3 ком.
2 394 000 руб.
Ремонт трёхкомнатной квартиры 133 кв. м в стиле ар-деко
33
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Долина Сетунь
133 м2
5 мес.
3 ком.
2 394 000 руб.
Ремонт четырёхкомнатной квартиры 276 кв. м в стиле ар-деко
29
Ремонт четырехкомнатной квартиры
ЖК Жизнь на Плющихе
276 м2
6 мес.
4 ком.
4 968 000 руб.
Ремонт 3-комнатной квартиры 113 кв. м в стиле американская классика
26
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Английский квартал
113 м2
4,5 мес.
3 ком.
2 034 000 руб.
Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м в стиле современная классика
19
Ремонт двухкомнатной квартиры
ЖК Байконур
44 м2
3 мес.
2 ком.
792 000 руб.
Ремонт квартиры г. Москва, 2-ой Грайвороновский проезд, д. 38, к. 1, 81 кв.м.
17
Ремонт трехкомнатной квартиры
2-ой Грайвороновский проезд...
81 м2
3,5 мес.
3 ком.
1 458 000 руб.
Ремонт квартиры 210 кв.м в стиле современная классика
20
Ремонт пятикомнатной квартиры
ЖК Английский квартал
210 м2
6 мес.
5 ком.
3 780 000 руб.
Ремонт 3-комнатной квартиры 120 кв. м в современном стиле
17
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Мосфильмовский
120 м2
4,5 мес.
3 ком.
2 160 000 руб.
Ремонт трехкомнатной квартиры 101 кв. м в стиле ар-деко
15
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Дубровка
101 м2
4 мес.
3 ком.
1 818 000 руб.
Ремонт трехкомнатной квартиры 144 кв. м
22
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Эдельвейс
144 м2
5 мес.
3 ком.
2 592 000 руб.
Ремонт 5-комнатной квартиры 265 кв. м в классическом стиле
20
Ремонт пятикомнатной квартиры
ЖК Правый берег
265 м2
6 мес.
5 ком.
4 770 000 руб.
Ремонт двухкомнатной квартиры 70 кв. м в стиле ар-деко
20
Ремонт двухкомнатной квартиры
ул. Нижегородская, д. 84
70 м2
3,5 мес.
2 ком.
1 260 000 руб.
Ремонт 4-комнатной квартиры 150 кв. м в стиле неоклассика
18
Ремонт четырехкомнатной квартиры
ул. Новочеремушкинская, д. ...
150 м2
5 мес.
4 ком.
2 700 000 руб.
Ремонт 3-комнатной квартиры 106 кв. м в стиле буржуазный минимализм
13
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Новое Тушино
106 м2
4 мес.
3 ком.
1 908 000 руб.
Ремонт трёхкомнатной квартиры 87 кв.м в стиле лофт
49
Ремонт трехкомнатной квартиры
ЖК Обыкновенное Чудо
87 м2
3,5 мес.
3 ком.
1 566 000 руб.
Дизайн трёхкомнатной квартиры 133 кв. м в стиле арт-деко
47
Дизайн трехкомнатной квартиры
ЖК Долина Сетунь
133 м2
2 мес.
3 ком.
292 600 руб.
Дизайн интерьера трёхкомнатной квартиры 133 кв. м в стиле арт-деко
52
Дизайн трехкомнатной квартиры
ЖК Долина Сетунь
133 м2
2 мес.
3 ком.
292 600 руб.
Стиль ар-деко в дизайне двухуровневой квартиры
34
Дизайн пятикомнатной квартиры
ул. Бажова, д. 8
213 м2
2 мес.
5 ком.
468 600 руб.
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Порядок работы по ремонту квартиры

Обсуждение по телефону или в офисе
Телефонный звонок или встреча в офисе
Составление сметы
Составление детальной сметы по дизайн-проекту
Обсуждение и корректировка договора
Обсуждение и корректировка договора
Подписание договора
Заключение договора
Выезд на объект и поставка материалов
Выход на объект и поставка материалов
Поэтапное выполнение ремонта
Поэтапное выполнение работ
Поэтапная оплата
Поэтапная оплата выполненных работ
Финальная уборка помещения
Финальная уборка помещения
Подписание акта приемки-сдачи
Подписание финального акта
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Ремонт квартиры
Дизайн интерьера

Вопросы и ответы

Вы выполняете ремонт под ключ?
Сколько стоит ремонт квартиры?
Какие сроки выполнения ремонта?
Какой порядок отделки квартиры?
Как происходит оплата?
Какие скидки существуют?
Сколько человек работают на квартире?
Можно посмотреть ваши ремонты?
Еще вопросы
Свидетельство СРО, дипломы и сертификаты
Свидетельство СРО на ремонт квартир
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Диплом «РосТест» за дизайн
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Наши клиенты
Денис Никифоров
Актер театра и кино.
Мы очень довольны ремонтом квартиры: и бригадой, нашим прорабом, и дизайнером. Александре большое спасибо за то, что все получилось очень красиво, она почувствовала наш вкус, наши интересы.
Анфиса Чехова
Актриса, телеведущая.
Я обратилась в «Фундамент», т.к. была знакома с ними раньше и полностью в них уверена. Мне начертили дизайн-проект, я его одобрила и продолжила жить своей жизнью, о ремонте квартиры я не беспокоилась.
Сергей Астахов
Актёр театра и кино.
Мне нравится работать с Компанией «Фундамент». Это действительно команда профессионалов. Я даже и не подозревал, что во мне таится такой дизайнерский потенциал. На протяжении всего ремонта моей квартиры у меня не было ни одной претензии.
Отзывы знаменитых клиентов
Отзывы
Денис Шведов
Актер театра и кино.
Спасибо Группе Компаний «Фундамент» за отличный и качественный ремонт квартиры и за такие короткие сроки. Ребята, Вы молодцы.
Мария Кравченко
Актриса Comedy Woman.
Огромное спасибо и низкий поклон ребятам из Группы Компаний «Фундамент» за невероятный дизайн и очень качественно выполненный ремонт квартиры. Спасибо большое.
Анна Банщикова
Актриса театра и кино.
Спасибо огромное ГК «Фундамент». Замечательные совершенно пришли люди, которые быстро, чисто, опрятно сделали что-то невероятное.
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03.02.2021
Альфа-банк рекомендует ООО «Фундамент» как добросовестного и надежного партнера, вовремя исполняющего все обязательства.
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27.01.2021
Третий год подряд ГК «Фундамент» получает награду «Best of Houzz» в номинации «Лучший клиентский сервис».
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Блог
Перепланировка квартиры: 19 дизайн-проектов интерьеров с законным перепроектированием в Москве
04.04.2021
Хотите узнать, какие виды перепланировки законны, а какие — нет? Увидеть реальные проекты квартир с поэтажными планами? Тогда смотрите нашу новую статью о перепроектировании перегородок от профессиональных дизайнеров интерьера.
Популярные стили интерьера: 9 самых трендовых дизайнерских решений для ремонта квартиры
04.04.2021
Популярные стили интерьера — это отражение тех вариантов образа жизни, о которых мы мечтаем. Царственная аристократичная классика или светлый и легкий скандинавский интерьер… Ваш любимый стиль расскажет о вас больше, чем ваша прическа! В нашей статье мы представляем вам популярные стили в дизайне интерьера 2021–2022–2023 годов, которые дадут вам отличное представление о моде в этой сфере.
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