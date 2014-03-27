На объекте работают довольно много сотрудников, каждый из которых выполняет свой фронт работ:
- Прораб, который каждый день посещает объект, контролирует качество и сроки работ, проверяет выполненные этапы и ставит новые задачи рабочим.
- Инженер технического надзора посещает объект 2-3 раза в месяц, или при необходимости, для контроля качества выполненных работ для выставления акта для заказчика.
- Бригада из 3-5 рабочих общестроительных специальностей для выполнения демонтажных и монтажных работ, устройства стяжки, штукатурных работ и пр.
- Рабочие инженерных специальностей с соответствующими допусками: электрики, сантехники, монтажники вентиляционного оборудования, слаботочных сетей и т.п.
- Узкоспециализированные рабочие по отдельным направлениям: укладка плитки, паркета, декоративной штукатурки и т.п.
- При необходимости также задействуются сборщики мебели, промышленные альпинисты, грузчики, подсобники, уборщики и т.п.
Помимо сотрудников, которые работают на объекте, с вами сотрудничают еще и офисные сотрудники: дизайнер-архитектор, руководитель отдела ремонта, главный инженер, менеджеры по подбору чистовых материалов, сантехники, освещения, мебели, текстиля и многие другие. Мы уверены, что качественный ремонт – это результат командной работы.