Высококачественный дизайнерский ремонт начинается от 18 000 руб. за кв.м. Точная стоимость ремонта квартиры зависит от нескольких факторов:

общая площадь квартиры или загородного дома;

территориальное расположение объекта (внутри ТТК, за МКАД и т.п.);

наличие и сложность дизайн-проекта.

Если у вас имеется готовый дизайн-проект, то для расчета окончательной стоимости ремонта, отправьте нам его на электронную почту mail@fundament.ru с указанием контактов для связи. В течении одного-двух рабочих дней мы рассчитаем детальную смету и ответим на все ваши вопросы.

При отсутствии дизайн-проекта для предварительной оценки можно воспользоваться калькулятором ремонта или заполнить анкету на ремонт помещения и прислать ее менеджерам для разбора и предварительного расчета стоимости работ и материалов.